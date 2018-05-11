Россия не прошла в финал: как Самойлова провалилась на "Евровидении"

Певица Юлия Самойлова не попала в финал музыкального конкурса "Евровидение". Это первый случай с 2004 года, когда российский исполнитель не прошел отбор.

На данный момент определены все участники: по итогам второго полуфинала ими стали исполнители из Сербии, Молдавии, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении и Голландии. По итогам первого — представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии, а также Ирландии. Финал пройдет 12 мая в Лиссабоне.

Напомним, что Юлия Самойлова должна была выступать на "Евровидении" еще в 2017 году с песней "Flame is Burning". Однако украинские власти запретили вокалистке въезд в Киев, где проходил финал, из-за посещения Крыма. Тогда Россия отказалась от участия в конкурсе. В этом году Самойлова сменила композицию — "I Won't Break". Над треком трудились Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

Отметим, что конкурс "Евровидение" проходит ежегодно, начиная с 1956 года. Это одно из самых популярных неспортивных мероприятий в мире, его аудитория — около 600 миллионов зрителей. Россия победила на конкурсе лишь раз: в 2008 году, тогда страну представил Дима Билан с песней "Believe".

Певица и композитор Юлия Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске, но жалости в свой адрес терпеть не может и утверждает, что живет полной жизнью. И весь ее творческий путь - тому подтверждение. В копилке ее достижений - победы в российских и зарубежных фестивалях и конкурсах, а также участие в торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2014 в Сочи.

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