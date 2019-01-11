Церемони﻿я "Оскар-2019" пройдет без ведущего

91-я Церемония награждения премией "Оскар" Американской академии кинематографических наук и искусств, которая состоится 24 февраля 2019 года в Голливуде (Лос-Анджелес), в театре "Долби", будет не совсем обычной.

Как сообщает интернет-журнал Daily Show, главное шоу в мировой киноиндустрии обойдется в этот раз без ведущего.

Как известно, одной из главных интриг ежегодной церемонии, помимо собственно имен номинантов на получение наград, является выбор ведущего. Кандидата на эту роль киноакадемики определяют заранее.

В августе 2018-го стало известно, что ведущим "Оскара-2019" станет комик Кевин Харт. Но вскоре от Харта последовал отказ. Публика затаила дыхание в ожидании новой кандидатуры, но она так и не была озвучена. А на днях стало известно, что киноакадемики решили в 2019 году вообще обойтись без ведущего.

Такое уже бывало однажды — на церемонии в 1989 году. Общаться с публикой, оглашать номинации и имена победителей станут приглашенные звезды, которые по очереди будут выходить на сцену. А имена номинантов на главную премию в мировой киноиндустрии будут обнародованы 22 января 2019 года.

Источник фото: wonderzine.com

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