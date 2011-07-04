"Холод собачий": Самбурская раскрыла причину своего отъезда из России

Настасья Самбурская написала на своей странице в Instagram, что у нее появилось непреодолимое желание уехать из России на полгода. Одна из подписчиц актрисы поинтересовалась, с чем связано такое желание. Самбурская ответила лаконично: "Холод собачий".

Судя по другим записям Самбурской с местом отдыха она еще не определилась. Актриса написала, что как только выберет - окажется там. Некоторые подписчики напомнили ей, что текущая зима выдалась самой теплой за последние десятилетия.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала об отъезде из России бывшего режиссера Театра на Таганке Юрия Любимова.

Юрий Любимов, объявивший на прошлой неделе об уходе из Театра на Таганке, уехал в Венгрию вместе с семьей. Таким образом, отставка режиссера произойдет в его отсутствие.

На прошлой неделе, напоминают "Вести.ру", Любимов написал заявление об уходе из театра с 15 июля. Причиной стал скандал, случившийся на гастролях в Чехии. Перед началом репетиции в присутствии посторонних артисты театра стали требовать невыплаченный гонорар за гастроли. Временно исполняющим обязанности художественного руководителя Театра на Таганке назначен старейший актер театра Валерий Золотухин.

Актеры выяснили сегодня, что перед уходом Юрий Любимов освободил от должности заместителя директора театра свою жену Каталин Любимову с 28 июня 2011 года, сообщают "Аргументы.ру". Именно жену Любимова труппа театра обвиняет в грубом обращении с ними. Приказ был обнаружен после того, как их пока еще худрук отправился в отпуск в Венгрию. "Мы пока не понимаем, что это означает", - рассказала актриса театра Рената Сотириади.

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Тем временем, пишут "Новые известия", из здания театра начали выносить вещи, принадлежащие Любимову. В частности, московский скульптор Леонид Баранов вынес скульптуры Пушкина и Достоевского, подаренные худруку Таганки и выставленные в фойе театра.