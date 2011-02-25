Анита Цой изменилась до неузнаваемости

Певица Анита Цой похудела и помолодела настолько, что поклонники перестали ее узнавать. Фанаты оказались в шоке от появления певицы на концерте "МУЗ-ТВ", который прошел в честь Дня влюбленных в Большом Кремлевском дворце.

Многие гости мероприятия даже не сразу узнали Аниту Цой. Затем исполнительница решила опубликовать фото с концерта в своем Instagram. Публикация вызвала бурю восторженных откликов. Примечательно, что внимание фанатов понравилось певице, поскольку она ответила почти на каждый комментарий.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Анита Цой предпринимала попытки уйти из жизни.

Певица Анита Цой всегда выглядит блестяще и сияет радостной улыбкой. Глядя на нее, сложно даже представить, что в ее жизни не все так безоблачно, как кажется. Однажды артистка даже совершила попытку суицида.

Анита Цой замужем за своим супругом Сергеем, некогда служившим пресс-секретарем у Юрия Лужкова, уже 20 лет, и в первые годы брака их семья не раз была на волоске от крушения.

Оказывается, муж часто не понимал и не принимал желания супруги добиться какого-либо успеха, превратив увлечение музыкой во что-то более серьезное, пишет "ЕвроСМИ". Ему не нравилось, когда Анита Цой играет на гитаре, его раздражали некоторые планы супруги. На этой почве часто возникали скандалы, перемирие после которых помогал заключать сын.

"Есть такой анекдот. Мужчину спрашивают: "Вы когда-нибудь хотели развестись со своей женой?" — "Нет, даже не думал! Но вот убить — неоднократно!" Были моменты, когда я решала: все, ухожу, гори все синим пламенем, он меня не понимает, я музыку пишу, а он говорит, что я ему игрой на гитаре спать мешаю! — поделилась своими воспоминаниями с журналом OK! Анита Цой. — Но потом прибегал сынишка, хватал меня за подол, папу за брюки, тащил нас друг к другу и просил поцеловаться. Когда ему было года три, он очень переживал наши ссоры. Помню, мы с мужем повысили друг на друга голос, и сын вдруг так разревелся! Это было ужасно, и мы дали себе слово никогда не выяснять отношения при ребенке. Бывало всякое, но каждый из нас извлекал уроки, и постепенно ссоры переросли во взаимное уважение и доверие. Если бы мы не доверяли друг другу, мы не смогли бы нормально работать".

Но вот одна из ссор чуть не стала для Аниты Цой последней, отмечают "ДНИ.ру". "Кастрюли летали по дому… Помню, собиралась из окна выпрыгнуть, выйти из машины на полном ходу, стреляться ходила… Друг оставил у нас газовый пистолет. Мы с мужем поссорились, я взяла оружие, написала записку: мол, прощайте все, прошу в моей смерти никого не винить, убежала далеко от дома, приставила пистолет к виску, нажала на курок… а выстрела не последовало. Пистолет стоял на предохранителе. Пока я разбиралась, что к чему, желание умереть пропало. Тут и муж меня нашел, обнял, сказал: "Дурочка ты моя", — и увел домой. Из-за любви чего только не сделаешь! Зато теперь нам все нипочем", — улыбается певица.