Волочкова назвала Собчак "ущербным человеком"

Анастасия Волочкова ответила Ксении Собчак, которая ранее раскритиковала экс-балерину за постоянную публикацию фотографий со шпагатом.

"Один раз в год этот шпагат смотрелся бы классно. Но когда человек выкладывает свою "растопырку" в диких количествах, он становится смешным и нелепым, как и голые философы Instagram, которые с утра до вечера думают только о том, под каким еще ракурсом снять свою "сексуальность", - писала телеведущая в своем Instagram.

Волочкова отметила, что не будет уподобляться своей обидчице.

"Зачем она это делает? Потому что изначально имя Ксении Собчак никому не было интересно. Этот человек ущербный в том плане, что она хотела быть балериной, а не стала", - пояснила бывшая балерина.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о скандале, который устроила Ксения Собчак в "Сколково"

Ведущая реалити-шоу "Дом-2", светская львица Ксения Собчак закатила скандал на вечеринке в стиле 70-х годов, которая проходила в бизнес-школе "Сколково". Она поразила собравшихся, нарядившись под конец вечера в платье гепарда.

Посетив торжество, прошедшее в выходные, обнаружила, что на ее пригласительном место указано не было, как и свободных стульев за столами, где располагались ее мама Людмила Нарусова и знакомые.

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"Мы предложили Ксюше несколько вариантов рассадки, но она их отвергла как неприемлемые, - рассказали Life Showbiz организаторы вечеринки. - Пересаживать других гостей ради одного человека мы не стали, потому что у нас нет тех, у кого есть какие-то привилегии".

Телеведущая довольно в грубой форме выразила свое недовольство организаторам, попозировала немного перед вспышками фотокамер и, махнув рукой Людмиле Нарусовой, которая в этот момент общалась с Филиппом Киркоровым, покинула вечеринку.

Конфликт из-за места повлек за собой более серьезные последствия в Ереване. Супруга уже экс-мэра со своей подругой заняли место рядом с президентом Саргсяном, когда как рядом с ним, согласно протоколу, могут сидеть только Католикос всех армян, а также спикер парламента и премьер-министр. Как писала "Правда.Ру", Кандаян обратился к супруге Бегларяна с просьбой пересесть в другое место, однако это ее возмутило, и она пожаловалась мужу. Бывший мэр решил проблему кулаками, после чего лишился должности в правительстве Еревана.