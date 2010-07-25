Разин назвал Шнурова "бездарем первой категории"

Музыкальный продюсер Андрей Разин раскритиковал Сергея Шнурова за его скандальное творчество.

Свое негодование он выразил на странице в Instagram. Разин назвал музыканта "несчастьем нашей страны" и "бездарем".

"По литературе и русскому языку получил всего лишь две четвёрки. По остальным предметам - все пятёрки. Придумать такое мог только бездарь первой категории", - написал продюсер, сославшись на свое образование.

Чтобы избавить себя от гневных фанатов Сергея Шнурова Разин сразу же отключил комментарии к своим публикациям в социальной сети.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала уже о третьей по счету свадьбе Сергея Шнурова

Известный рок-музыкант Сергей Шнуров объявил о предстоящей женитьбе на журналистке из Воронежа Елене Мозговой.

Свадьба 37-летнего Шнурова и его 21-летней подруги состоится 31 июля в загородном доме музыканта, расположенном в 40 километрах от Санкт-Петербурга. Елена Мозговая настояла на том, чтобы на мероприятии присутствовали лишь близкие друзья.

Отметим, что Елена ранее в браке не состояла, а вот ее немолодой избранник в разное был женат на Марии Исмагиловой и на бывшем директоре группы "Пеп-си" Светлане Костицыной. От каждого брака у Шнурова есть по одному ребенку.