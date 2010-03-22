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Источник Правда.Ру

Сестра Жанны Фриске развелась и хочет переехать в Майами

Шоу-бизнес

Жанна Фриске выходит замужСестра Жанны Фриске Наталья Фриске развелась с мужем Сергеем Вшивковым. Последние несколько лет в Сети ходили слухи, что в их браке наблюдались проблемы. Одна из подписчиц решила спросить Наталью о ее текущем семейном положении.

Наталья Фриске ответила, что больше не живет со своим мужем.

"Как я люблю Майами, и не только за такие кадры волшебные. Там все предназначено для жизни. Там хочется заниматься спортом, хочется правильно питаться. Делать все, чтобы быть здоровым. Когда меня спрашивают, где бы я жила, я отвечаю незамедлительно, только Майами! Только там чувствую себя комфортно. Совершенно точно знаю, в Майами хочу родить своих детей", - добавила девушка.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Жанна Фриске собралась выйти замуж.

Мечта миллионов мужчин Жанна Фриске собирается под венец. Согласно слухам, избранником известной российской певицы и актрисы стал фигурист Виталий Новиков, с которым она познакомилась на съемках телепроекта "Ледниковый период". Проницательным зрителям практически сразу стал очевидно, что Новикова и Фриске связывает нечто большее, нежели совместная работа.

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Известно, что, когда молодые люди познакомились, у Виталия, который младше своей нынешней возлюбленной на пять лет, уже была девушка, однако через некоторое время он с ней расстался.

Информация о том, что пара собирается узаконить отношения, еще не была официально подтверждена, сообщают "Светские новости".

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Темы развод майами жанна фриске сергей вшиков наталья фриске семейное положение
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