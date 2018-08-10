После сноса "Дом-2" Бузову направили в психушку

Художник Никас Сафронов присоединился к тем, кто кидает камни в ведущую Ольгу Бузову. Творца возмутило, что она нарекла себя гением. Сафронов полагает, так может назвать себя лишь личность уровня Сальвадора Дали.

Кроме того, художник заявил, что Бузова отвратительна ему: "Она человек-то некрасивый, понимаете? У нее какая-то есть отрицательность". Сафронову также не нравится вызывающее поведение ведущей и ее заявления. Особо он выделил фразу о том, что люди живут в ее эпоху.

Комментируя эту мысль журналистам Пятого канала, творец задался вопросом: кто она такая? А далее сравнил Бузову с поп-кормом. Пояснил мастер и причину, по которой позволил себе публично осуждать другого: эпатаж. Причем какой-то Сафронов считает допустимым, а какой-то нет. То, что делает ведущая, полагает художник, достойно "путевки" в сумасшедший дом.

Стоит отметить, что "прошелся" маэстро и по поклонникам Бузовой, рожденным в 1990-е и знающим ведущую еще со времен проекта "Дом-2". Сафронов назвал их "невоспитанными".

Ранее "Правда.Ру" писала, что правительство Москвы планирует сравнять с землей и закатать в асфальт место, где снимался "Дом-2". По этой территории пройдет трасса Саларьево-Марьино.

Источник фото: vk.com/olgabuzova

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