Петросян понадеялся на мирное будущее в отношениях со Степаненко

На мирное соглашение по разделу совместно нажитого имущества надеется Евгений Петросян. Сейчас он разводится с Еленой Степаненко, и суду предстоит решить, сколько и кому достанется.

О мирном разрешении артист сказал в эфире канала "Крым-24". Кроме того, он подчеркнул, что развод — личное дело, которое не стоит обсуждать всей стране.

Ранее "Правда.Ру" писала, после 32 лет совместной жизни Степаненко посчитала себя достойной более 80% от имущества, которое оценено в полтора миллиарда рублей. Петросян же подал встречный иск, потребовав разделить все на две равные части.

Кроме того, "Правда.Ру" рассказывала и о том, как Степаненко прокомментировала развод: она назвала происходящее "житейским делом". Также артистка заявила, что последнее слово и решение по разделу имущества за судом.

Источник фото: Fotodom.ru

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