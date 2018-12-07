Наталья Варлей рассказала о приставаниях Гайдая на съемках "Кавказской пленницы"

Актриса Наталья Варлей, исполнившая главную женскую роль в знаменитой комедии "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика", сделала громкое заявление.

Так, по признанию исполнительницы роли Нины в культовой советской кинокомедии, режиссер-постановщик картины Леонид Гайдая пытался склонить ее к занятию сексом.

О столь любопытном опыте актриса рассказала в своей книге-автобиографии "Канатоходка". Наталья Варлей утверждает, что во время съемок картины Леонид Гайдай вызвался проводить ее до гостиничного номера. Потом советский режиссер якобы пытался протиснуться внутрь и остаться с Варлей наедине. Она утверждает, что пылкого мужчину спугнула его супруга, выглянувшая из соседнего номера. Но как только она ушла, Гайдай вновь попытался накинуться на Варлей. Женщине пришлось применить силу и выставить дотошного ухажера за дверь.

По словам актрисы, на их человеческие отношения этот инцидент никак не повлиял. На съемочной площадке на следующий день они притворились, будто ничего не произошло.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по сообщениям многочисленных средств массовой информации, Лайма Вайкуле решила продать свой дом в Юрмале и уехать из Латвии. Супруг ее, однако, опроверг эту информацию.

Фото: Fotodom. ru

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