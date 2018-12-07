Муж Лаймы Вайкуле развеял слухи о переезде певицы из Латвии

Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле вновь попала на страницы европейской и российской прессы. Но, как это часто бывает в последнее время, вновь не из-за своей музыкальной деятельности.
Так, многие средства массовой информации стали уверять, будто певица засобиралась покинуть родную для нее Латвию. Родилась Лайма Вайкуле, отметим, в небольшом городке Цесис, неподалеку от Риги, столицы прибалтийского государства. Позже, заработав достаточное количество денежных средств, она купила частный дом в Юрмале. Теперь, по многочисленным сообщениям СМИ, Вайкуле решила этот самый дом в Юрмале продать.
Супруг певицы Андрей Латковский, однако, информацию эту поспешил опровергнуть. По его словам, Латвия — дом для них обоих, они чувствуют там себе прекрасно и не собираются покидать страну. Однако, подчеркнул Латковский, если им поступит выгодное предложение о продаже дома, они с женой обязательно его рассмотрят.
Не так давно, напомним, Лайма Вайкуле попала в центр громкого скандала. Так, певица заявила, что ни за какие деньги не поедет выступать на Крымский полуостров. Также Вайкуле заявила, что никогда не любила и не любит Советский Союз.
За эти слова, отметим, Лайме Вайкуле пришлось поплатиться. Многие россияне отвернулись от певицы, а российские полицейские вдруг обратили на нее внимание. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что они даже инициировали проверку концертной деятельности одиозной певицы, но позже отчего-то вдруг передумали.
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