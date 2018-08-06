Разводящийся Петросян рассказал о своем наслаждении

Евгений Петросян выложил в сеть Интернет видеоролик. В нем знаменитый юморист рассказал, что наконец-то может позволить себе отдохнуть.
По его словам, позади у него — долгие месяца трудной и выматывающей работы. Теперь же Петросян, по его же собственному признанию, испытывает "полнейшее расслабление". Он заявил, что у него будто гора с плеч свалилась — недавно закончились съемки "Юморины", где он участвовал в шести номерах, к которым готовился очень-очень долго. Такая уж сложная актерская жизнь, посетовал Евгений Петросян.
Ранее близкий друг юмориста куплетист Михаил Вашуков поделился своим мнением по поводу развода Петросяна с его женой Еленой Степаненко. По словам Вашукова, известный юморист пребывает в отличнейшем настроении и собирается остаться с бывшей женой в дружеских отношениях. Также Вашуков опроверг слухи о женитьбе Петросяна на его 29-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Но, отметим, не стал опровергать домыслы о том, что они состоят в любовных отношениях.
Напомним, что в ходе бракоразводного процесса Петросян и Степаненко будут делить нажитые вместе 32 миллиарда рублей, десяток квартир, дорогие предметы антиквариата и прочие ценные вещи. Разбирательство происходит в Хамовническом суд Москвы.
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