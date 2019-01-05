Юрий Лоза: "Мы живем в стране победившего КВНа"

"Новый год — семейный праздник", — полагает Юрий Лоза. В беседе с корреспондентом "Правды.Ру" певец признался, что собирается "заняться чем-то другим", не музыкой.

— Может быть, заеду к сыну в гости. Может быть, просто дома посидим с женой. Новый год — семейный праздник. А как его еще отмечать, кроме как в семье?

Я лет десять ездил в Таиланд. Видимо, с возрастом очень тяжелый переход в обратную сторону. Когда приезжаешь в Таиланд, через полчаса уже чувствуешь, что жил там всю жизнь. Там так хорошо, тепло, вы выходите в шортах и в майке.

Все хорошо, но обратный переход очень тяжелый. Многие, приезжая обратно, потом две недели болеют. Две недели отдыхал, потом приехал домой — и две недели в постели и весь в соплях. Меня обратный переход пугает. Если бы как-то более плавным его сделать, но тогда приходится планировать какой-то переходный вариант, скажем, после Таиланда еще куда-то, в теплом месте немножко побыть, а уже потом перебраться в Москву. Но так не получается.

— Расскажите, пожалуйста, о творческих планах на предстоящий год.

— Я даже не знаю, что такое творческие планы в последнее время. Дело в том, что музыка, которой я занимался всю жизнь, сейчас мало кому нужна, сама вот музыка. Поэтому если будут какие-то творческие планы, то они не будут связаны именно с музыкальными проектами.

Простой пример: если я вот выкладываю в своих сетях какую-нибудь шутку, то она набирает тысячи лайков. Если я выкладываю хорошую песню, она набирает десять лайков.

Когда-то мы жили в СССР и официально называлась эта страна "страна победившего социализма". И нам говорили, что мы когда-нибудь будем жить в стране, в которой победит коммунизм, то есть мы поживем еще в стране победившего коммунизма. Это нам Хрущев еще обещал. И вот мы сейчас живем в стране победившего КВНа.

— Как предстоящее в следующем году повышение налога на добавленную стоимость повлияет на ваше материальное благополучие?

— Мое мнение такое: если производства нет или оно сокращается, значит, люди начинают заниматься управлением, посредничеством и т. д. Смотрите, в Москве закрыли практически все заводы. Люди на улицы не вышли. Они куда-то пристроились? Куда могли пристроиться люди, которые раньше работали и что-то производили? Скажем, автомобили "Москвич", шины, часы "Слава" и т. д.

То есть Москва раньше когда-то все это производила. Сейчас она не производит ничего, кроме понтов. Поэтому куда все эти люди делись? Закрылся завод — три тысячи человек сократили: они стали чиновниками или риелторами, дилерами, мерчендайзерами и т. д. То есть чем больше вы увеличиваете чиновничий аппарат, тем больше провал в производстве чего-либо.

И эти чиновники тоже хотят хорошо жить, и они, конечно же, будут дальше давить на бизнес. Если они давят на бизнес, бизнес потихонечку умирает. Сейчас нет уже смысла заниматься частным предпринимательством — тебя съедят. Съедят налогами, поборами и т. д.

Соответственно, если мы ничего не производим, а только пытаемся все это получить, экономика начинает стагнировать, буксовать и валиться.

Куда деваться артисту, если люди перестали что-то зарабатывать? Они же не будут ходить на концерты — у них нет на это денег. И мы это видим. Количество концертов сократилось в разы у людей, которые раньше рассчитывали на средний класс.

Для молодежи ничего не меняется. Молодежь живет, не зная, что такое бизнес, не зная, что такое деньги. Молодежь еще не умеет считать, она не планирует бюджет семьи. Если девочка собралась на концерт своего любимого артиста, то она пойдет вне зависимости от того, есть в семье на это деньги или нет. Потому что она скажет папе: "Я сейчас должна пойти на концерт любимого артиста. Если нет, то я прыгну в окошко". Примерно такое у подростков восприятие действительности.

Культура начинает подстраиваться под тех людей, которые способны заплатить. Я к ним не отношусь. Мне заигрывать с молодежью смешно — я ровесник своего дедушки, поэтому мне надо заняться чем-то другим.

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