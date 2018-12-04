51-летняя Джулия Робертс не согласна с тем, что зима - это повод, чтобы убрать яркие платья подальше в гардероб и не доставать их оттуда как минимум до весны.
Джулия Робертс пошла против современных трендов и удивила своих поклонников, и выбрала платье «располосованное» фуксией, коричневым и зеленым. Девушка компенсировала весьма спорный цвет закрытым фасоном и авангардным кроем платья.
Как сообщает GreatLove, актриса появилась на улице Нью-Йорка почти без макияжа. Образ она завершила простой прической. Волосы уложила легкими кудрями. На ногах у девушки черные кожаные ботильоны. Этот элемент сделал образ более современным.
Сегодня известная актриса ведет спокойную семейную жизнь, но не забывает следить за модными трендами. Она регулярно ведет инстаграм, в котором подписчики видят насколько сильна ее страсть к моде.
Фото: Splash
Читайте также:
Самые обсуждаемые российские звезды
Кем работали звезды до прихода славы
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Цветы, безусловно, украшают помещение и радуют глаз. Кроме того, они насыщают его кислородом. Однако многие из них, безобидные на первый взгляд, на самом деле представляют собой опасность.
Министр культуры Владимир Мединский считает, что в споре о бое у разъезда Дубосеково можно ставить точку. Найдены документы, которые подтверждают — бой был.
За спасение заблудившихся в лесу детей двух охотников из Пермского края наградили педикюрными наборами.
Если США заблокируют экспорт иранской нефти, то Иран остановит движение танкеров по Персидскому заливу. Иранцы не верят в помощь Европы, их терпение на исходе.