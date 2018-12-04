Джулия Робертс в ярком платье восхитила поклонников

51-летняя Джулия Робертс не согласна с тем, что зима - это повод, чтобы убрать яркие платья подальше в гардероб и не доставать их оттуда как минимум до весны.

Джулия Робертс пошла против современных трендов и удивила своих поклонников, и выбрала платье «располосованное» фуксией, коричневым и зеленым. Девушка компенсировала весьма спорный цвет закрытым фасоном и авангардным кроем платья.

Как сообщает GreatLove, актриса появилась на улице Нью-Йорка почти без макияжа. Образ она завершила простой прической. Волосы уложила легкими кудрями. На ногах у девушки черные кожаные ботильоны. Этот элемент сделал образ более современным.

Сегодня известная актриса ведет спокойную семейную жизнь, но не забывает следить за модными трендами. Она регулярно ведет инстаграм, в котором подписчики видят насколько сильна ее страсть к моде.

Фото: Splash

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