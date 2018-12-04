Екатерина Волкова из "Ворониных" пожаловалась на "клеймо" и отсутствие работы

Актриса Екатерина Волкова, которая играет Веру в сериале "Воронины", призналась, что из-за этой роли ей проблематично реализовать себя в других амплуа.

По словам Волковой, роли, которые ей интересно было бы сыграть, предлагают очень редко. В интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи" актриса рассказала, что не оправдались первоначальные надежды, связанные с популярностью сериала "Воронины". Очередей с предложением сняться в полнометражных картинах не наблюдалась.

Екатерина Волкова посетовала на не лучшее отношение к актерам комедийных сериалов в России. По ее словам, "на нас стоит клеймо "Ворониных" (речь, надо полагать, об участниках проекта прим.). Актриса призналась, что "работы нет" и рассказала, что из-за "накопившегося" иногда плачет. При этом Екатерина Волкова подчеркнула, что продолжит играть в театре после того, как сериал будет завершен. Что касается кино, то и оно придет, но это будет позже, считает актриса.

Ранее "Правда.Ру" о коллизиях вокруг сериала "Домашний арест". По данным СМИ, ссылавшихся на "осведомленные источники", якобы губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил проверить, не нарочно ли создатели сериала сделали так, что некоторые его сюжетные линии совпали с ситуацией в администрации региона.

По сюжету, главу выдуманного города Синеозерска арестовали за взятку. Это было похоже на ситуацию с бывшем мэром Ярославля Евгением Урлашовым, который был арестован пять лет назад, а затем осужден за получение взятки на 12 лет. "Домашний арест" частично снимался в Ярославской области, а потому власти этого региона им и заинтересовались.

Впрочем, власти региона какие-либо проверки насчет совпадений в сериале опровергли, подчеркнув, что никаких поручений на этот счет от губернатора не было.

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