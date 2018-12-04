Лев Лещенко не может отличить молодых певцов друг от друга

Певец Леонид Лещенко критически отозвался о вокальных способностях молодых исполнителей. По мнению Льва Валерьяновича,отличить одного исполнителя от другого сейчас очень сложная задача.

Он рассказал о недавней беседе с Максимом Галкиным, в ходе которой они обсуждали возможность пародирования того или иного исполнителя. По словам Лещенко, пародировать того же Егор Крида задача практически нереальная. Потому что, по мнению Лещенко, Крида мало кто знает. А кроме того, "там нет никаких принципов, которые можно было бы пародировать".

По мнению Льва Лещенко, есть серьезный дефицит в индивидуальных особенностях молодых исполнителей, "все девочки поют абсолютно одним звуком" и отличить нынешних певцов друг от друга практически невозможно.

Напомним, ранее "Правда.Ру" сообщала о конфликте между рэп-исполнителем Тимати и бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. Он начался после того, как Тимати заявил, что одним из вдохновителей отмены концерта в Дагестане еще одного певца Егора Крида был Нурмагомедов.

Последовал обмен резкими репликами, после чего в конфликт вмешался глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, который призвал стороны к спокойствию.

В 2017 году один из популярных музыкальных сервисов составил рейтинг исполнителей, разделив их по направлениям. За основу было взято количество лайков. На первом месте оказался Егор Крид, набравший более 1,1 миллиона лайков. Хотя понятно, что для Льва Лещенко это, вероятнее всего, не тот критерий, по которому оценивается популярность того или иного исполнителя.

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