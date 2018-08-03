Не до шуток: Елена Степаненко потребовала от Евгения Петросяна более 80% имущества

Более 80% совместно нажитого имущество. Столько требует Елена Степаненко от Евгения Петросяна. Разбирательство происходит в Хамовническом суд Москвы.

Данные появились у ТАСС от источника, близкого к артистам. Он также сообщил, что женщина желает забрать 8 из десяти квартир, предметы антиквариата и другие ценные вещи. Всего за 32 года брага пара нажила полтора миллиарда рублей.

Стоит отметить, что Петросян отказался комментировать бракоразводный процесс, отметив, что это его личная жизнь. Артиста на суде представит адвокат Сергей Жорин, а артистки — Елена Забралова.

Почитатели таланта Петросяна и Степаненко болезненно отреагировали на разрыв пары: кто-то даже заявил, что не верит после этого в любовь.

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