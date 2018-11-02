Эвелина Бледанс примерила серьги Клеопатры

Эвелине Бледанс удалось примерить серьги, в которых Элизабет Тейлор снималась в "Клеопатре". В своем аккаунте, она написала, что почувствовала себя голливудской дивой, примерив знаменитое украшение, сообщает Greatlove.

Телеведущая рассказала, что автором этого изделия является звездный ювелир Юджин Джозефф.

Он создал украшения для многих известных фильмов: "Унесенные ветром", "Клеопатра", "Моя прекрасная леди" и другие. Главным в своей работе он считал соответствие духу времени и той эпохи, в которой снимается фильм.

Ювелир прославился тем, что его украшения покрывались специальным матовым покрытием, так называемым "русским золотом", которое отражало свет софитов, а в кадре выглядело настоящим золотом.

Фото: Swjournal

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