Врачи: от возбуждения мужчины сильно глупеют

Британские ученые провели ряд экспериментов над мужчинами, чтобы проверить их интеллектуальные навыки во время сексуального возбуждения. Всего в тесте участвовали двести мужчин возрастом до 28 лет.
Суть одного из экспериментов была проста - первой группе мужчин показывали различные успокаивающие пейзажи, в то время, как второй группе демонстрировали фотографии обнаженных женщин. После этого мужчины проходили тесты на оценку интеллектуальных способностей. Ученые заметили, что возбужденным мужчинам намного сложнее дается выполнение заданий.
Результат оказался очевиден - мужчины, просматривавшие фотографии обнаженных женщин, не смогли справится с тестами и получить даже удовлетворительные оценки. Их уровень интеллекта был значительно занижен. В будущем британские ученые планируют провести аналогичный эксперимент на женщинах.
Ранее, британские ученые изучали вопрос повышения либидо в летний период. Оказалось, что причиной повышения сексуального влечения является теплая и солнечная погода.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала материал о гендерных стереотипах в современном мире.
Читайте также:
Современный мужчина - хоть плохонький, но свой
Ученые: женщины в мужчинах ценят внешность
Мужчины неизбежно исчезнут с лица Земли
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
До двух третей населения выросло количество россиян, сожалеющих о распаде СССР.. Эксперты считают, что причиной стали "людоедские" законы и реформы власти.
Вашингтон служит только Израилю, ВПК, Уолл-стрит, крупным банкам и корпорациям, а также энергетическим компаниям, считает экономист Пол Крейг Робертс.