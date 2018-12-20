Врачи: от возбуждения мужчины сильно глупеют

Британские ученые провели ряд экспериментов над мужчинами, чтобы проверить их интеллектуальные навыки во время сексуального возбуждения. Всего в тесте участвовали двести мужчин возрастом до 28 лет.

Суть одного из экспериментов была проста - первой группе мужчин показывали различные успокаивающие пейзажи, в то время, как второй группе демонстрировали фотографии обнаженных женщин. После этого мужчины проходили тесты на оценку интеллектуальных способностей. Ученые заметили, что возбужденным мужчинам намного сложнее дается выполнение заданий.

Результат оказался очевиден - мужчины, просматривавшие фотографии обнаженных женщин, не смогли справится с тестами и получить даже удовлетворительные оценки. Их уровень интеллекта был значительно занижен. В будущем британские ученые планируют провести аналогичный эксперимент на женщинах.

Ранее, британские ученые изучали вопрос повышения либидо в летний период. Оказалось, что причиной повышения сексуального влечения является теплая и солнечная погода.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала материал о гендерных стереотипах в современном мире.

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