Где холоднее — там пьянее: как климат влияет на алкоголизм

Низкие температуры и недостаток солнечного света названы учёными из Питтсбурга причинами, влияющими на рост потребления алкоголя и, как следствие, заболевание печени. По замечанию профессора Рамона Батлера, мысль была расхожа, но до сих пор не имела научного обоснования.

В ходе исследования учёными были использованы данные Всемирной организации здравоохранения и Всемирной метеорологической ассоциации по 193 странам мира. Помимо климатических условий учитывались также религиозные запреты на употребление алкоголя в некоторых странах и действующее законодательство в этой сфере.

Исследователи из Питтсбургского университета рассчитывают, что результаты их анализа помогут в создании социальных инициатив, целью которых станет снижение алкогольной зависимости в тех регионах, где это необходимо.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о новейших научных исследованиях в области алкоголизма: создатель мельдония разработал препарат, помогающий в борьбе с алкоголической зависимостью, а норвежские учёные пришли к выводу, что к смерти от алкоголизма может привести бедность.

Фото: pxhere.com

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