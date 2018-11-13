"Ураган темной материи" подошел к Земле

Астрономы из Испании и Великобритании сделали вывод о том, что "ураган темной материи" накрыл Землю. Статья опубликована в Physical Review D.

Поток возник от столкновения нашей галактики Млечный Путь и другой карликовой галактики. Человек его органами чувств не почувствует, но для ученых появилась уникальная возможность поохотиться за "черной материей" и проверить верность своих математических моделей.

"Недавно обнаруженный поток S1 проходит через окрестности Солнца по низкой наклонной орбите. Предшественником S1 является карликовая галактика с общей массой, сопоставимой с сегодняшним карликом Форнакса, поэтому ожидается, что поток будет иметь значительный компонент темной материи", — пишут ученые.

Поток летит со скоростью около 230 километров в секунду, предполагается, что частицы этой материи могут удвоить скорость до 500 км/с, что "дает гораздо больше шансов на обнаружение темной материи". Исследование признает, что современные детекторы, вероятно,"очень слабы", чтобы поймать все частицы, но те, которые направлены на обнаружение "аксион модели темной материи", могут иметь успех.

Так как темная материя теоретически составляют около 85 процентов материи во Вселенной, обнаружение ее частиц может принципиально изменить наш взгляд на Вселенную. Ученым мало что известно о "темной материи", есть модели ее частиц, одна из них - вимп (Wimp) модель. Если вимпы существуют, то их можно выявить через регистрацию детекторами света, излученного при их рассеянии на атомных ядрах.

Вторая модель — уже умомянутая аксион (Axion).

Данные о потоке S1 собрал космический телескоп Gaia вместе с наземным 2,5-метровым телескопом SDSS. Это не первый поток темной материи в Млечном Пути, известный астрономам, однако S1 находится очень близко от Солнца и потому должен влиять на параметры его спутников.

Как сообщается, физики из Института ядерных исследований РАН доказали, что темная материя может объединяться в своеобразные капли размером со звезду, если ее частицы достаточно легкие и пушистые. Взрывы таких капель могут быть источниками загадочных "радиосигналов пришельцев", говорится в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

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