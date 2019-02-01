Ученые раскрыли тайну пятен в гробнице Тутанхамона

Недавно ученые, проводившие реставрацию гробницы Тутанхамона последние десять лет, заявили об интересном открытии. После обнаружения гробницы древнеегипетского фараона, исследователи пытались объяснить происхождение загадочных темных пятен на саркофаге.

Ученые из Института консервации Гетти совместно с сотрудниками египетского министерства по делам древностей восстанавливали саркофаг от повреждений, а также приводили настенные росписи в читаемый вид.

Исследователи пришли к выводу, что со временем темные пятна не увеличиваются в размерах. Это стало ясно после изучения фотографий саркофага 1920 года. После химического анализа стало понятно, что источник пятен — остатки погибших бактерий, которые вполне безопасны для мумии.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что древнеегипетский фараон Тутанхамон был похоронен вместе с дочерьми-близнецами.

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