МГТС: новые технологии идут в Реутов!

Совсем скоро жителей подмосковного Реутова ждут перемены, а именно современная и высокотехнологичная цифровая инфраструктура. Это сделает Реутов первым городом в Российской Федерации с населением менее чем 200 тысяч человек с полностью новой телеком-инфраструктурой на базе гигабитной пассивной оптической сети (GPON).

Строительством новой высокоскоростной сети передачи данных уже занимаются. Эту задачу взялась выполнить компания МГТС (ПАО "Московская городская телефонная сеть"). Более того, именно она и стала автором инициативы в контексте социально-экономического партнерства компании с городом Реутов.

Чего ждать?

В рамках соглашения о сотрудничестве МГТС и администрации Реутова компания проведет высокоскоростную сеть передачи данных в более чем 61 000 квартир. Помимо стандартного спектра услуг, возможность оказания которых открывается благодаря технологии GPON, все подъезды города будут оборудованы камерами и подключены к общегородской системе видеонаблюдения. Трансляции с камер будут в режиме онлайн поступать в Единый центр обработки данных.

Если же рассуждать в глобальном плане, то новейшая телекоммуникационная инфраструктура положительно скажется на развитии социально-экономической сферы города, создаст улучшенные условия для проживания, повысит безопасность горожан и, возможно, послужит поводом для развития IT-сферы.

Технология GPON

GPON — это комплексный подход к телекоммуникационной инфраструктуре. Широкополосные сети мультисервисного доступа позволяют обеспечить скорость передачи данных до 1 Гбит/сек.

Благодаря феноменальной пропускной способности при помощи одного и того же оптоволоконного кабеля можно осуществлять подключение к интернету и передавать телесигнал. Также к данной сети подключаются и стационарные телефоны, системы "Умного дома", видеонаблюдения и многое другое.

Об МГТС: информация, услуги, отзывы

ПАО "Московская городская телефонная сеть" является старейшей в России телекоммуникационной организацией — ее история насчитывает более 100 лет. Сегодня компания входит в группу МТС. Она может предложить своим абонентам широкий перечень телекоммуникационных услуг, среди которых высокоскоростной интернет, интерактивное телевидение, мобильная и стационарная телефония, а также многое другое.

Если Вы живёте в Реутове, то совсем скоро новые телекоммуникационные технологии будут и в Вашем доме. А чтобы убедиться в качестве услуг, можно прочесть отзывы о компании и ее услугах на официальном сайте.