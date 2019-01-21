WhatsApp резко ограничил возможность пересылки сообщений

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp решили бороться с фейковыми новостями радикально. 21 января они ограничили максимальное количество пересылки одного сообщения до пяти раз. Примечательно то, что ранее одно сообщение можно было пересылать до 20 раз.
Ограничение в пять пересылок одного сообщения уже на протяжении года действовало в Индии. В прошлом году индийские власти обвинили разработчиков WhatsApp в бездействии на фоне убийств из-за фейковых новостей. Разработчики отметили, что принцип 5-и пересылок показал себя хорошо и теперь будет применен ко всем пользователям мессенджера.
Напомним, до изменения лимита одно сообщение можно было переслать более 5 тысяч раз, из-за того, что одновременно в одной группе в WhatsApp могут находиться 256 пользователей. Теперь, одно сообщение может быть переслано только 1280 раз.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, какие диагнозы психологи поставили любителям рассылок в мессенджерах, а также о возможности следить за любым пользователем WhatsApp с помощью стороннего приложения.
Недавно "Правда.Ру" сообщала о найденной злоумышленниками дыре в WhatsApp, которая позволяет читать переписки всех пользователей.
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