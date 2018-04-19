Кремль отказался от внедрения "Великого китайского файрвола"

Кремль не прорабатывает планы по запуску аналогичной китайскому firewal системы фильтров, которая позволила бы изолировать Рунет от глобальной сети. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, я никогда об этом не слышал", — ответил Песков на вопрос, не собираются ли власти РФ внедрить систему фильтров, позволяющую контролировать сетевой трафик, так же как это сделано в Китае.
Регулирование интернета в Китае считается самым жестким в мире. Особая система фильтрации контента в интернете действует по всей стране с начала 2000-х годов. "Великий китайский файрвол" (официальное название — проект "Золотой щит") представляет собой систему серверов между провайдерами и международными сетями передачи информации на интернет-канале, которая осуществляет фильтрацию содержимого в интернете.
С помощью firewal китайские власти ограничивают доступ пользователей внутри страны ко многим сайтам, включая Facebook, YouTube, Instagram, Twitter и Wikipedia. Кроме того, иностранные поисковики (среди которых Google, Yahoo и поиск BingSearch от Microsoft) фильтруют результаты поисковой выдачи. Фильтрация веб-страниц происходит по ключевым словам, связанным с госбезопасностью, а также по "черному списку" адресов сайтов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что новая китайская разработка, которую называют "Great Cannon", позволяет не только перехватывать зарубежный интернет-трафик, но и дает возможность использовать его для проведения DDoS-атак.
Сведения об этом содержатся в докладе, который был опубликован на сайте гражданской лаборатории Университета Торонто. Как утверждают авторы доклады, с помощью этой разработки, Китай контролирует и использует трафик владельцев компьютеров, заходящих на китайские сайты.
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