Приложение-агрегатор SQUID набрало больше миллиона пользователей

SQUID — это приложение-агрегатор, которое собирает актуальный контент из всех возможных источников — соцсетей, новостных сайтов, блогов и т. п.

Издание Androidworld (NL) назвало SQUID в прошлом году одним из "Топ-5 приложений".

Создала приложение медиакомпания Njuice AB (Швеция), которая позиционирует свое детище как продукт для европейских миллениалов.

Новинкой уже пользуются более одного миллиона человек в разных уголках планеты. SQUID предлагается в свободное пользование в десяти странах — Великобритании, Италии, Польше, Испании, Франции, Нидерландах, России, Германии, Австрии, Австралии — на десяти разных языках и не требует регистрации. Также существуют каталонская и международная версии.

Поскольку сейчас пользователи избалованы самыми современными формами подачи информации, создатели приложения постарались учесть последние тенденции. В частности, максимально упрощен процесс чтения новостей.

Предусмотрены отдельные емкие ленты как с российскими новостями, так и мировыми; а также — ленты с новостями политики, общества и экономики.

Не обязательно пытаться объять необъятное. Отдельно можно подписаться на новости спорта или отдельно — футбола, киберспорта; науки, технологий, игр. В таком же — отдельном — режиме разбита прочая тематическая информация. Есть категории здоровья, еды, развлечений, юмора, музыки, кино и, конечно, красоты.

Изюминка приложения в его масштабах: оно собирает новости абсолютно из всех источников по всему миру. Таким образом, если перед вами стоит цель иметь всю полноту данных на сегодняшний момент в какой-либо области, SQUID в этом плане предлагает возможности поистине уникальные.

Также в приложении предусмотрена опция делиться новостями с друзьями.

Основатель и СЕО-менеджер SQUID признается, как рад был узнать, что приложением пользуется уже "целый миллион пользователей", и обещает сделать сервис в скором будущем еще удобнее, добавив "новые фичи".

Приложение можно скачать по ссылкам

для iOS: https://itunes.apple.com/at/app/squid-your-news-buddy/id1064860074

для Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=co.squidapp.squid

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