Роскомнадзор предупредил о блокировке Google в России

Роскомнадзор сообщил, что найдет способ заблокировать Google, если компания не перестанет выдавать результаты поиска по запрещенному контенту.
Об этом сообщил "Интерфаксу" замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин."Если мы зайдем в тупик, то на законодательном уровне у нас есть все возможности, чтобы этот вопрос урегулировать", - сказал Субботин.
По его мнению, будет принят соответствующий закон. "А за неисполнение российских законов возможно более суровое наказание — такое, как блокировка", а не административный штраф, — отметил замглава Роскомнадзора. Речь идет о поправках в Федеральный закон "Об информации".
"У нас вся интернет-отрасль регулируется этим законом", — уточнил Субботин. Под запрещенным контентом чиновник подразумевает детскую порнографию, суициды, наркотики, азартные игры, продажу алкоголя. "Мы также говорим об экстремизме и терроризме. Именно эта информация у нас запрещена. И именно ее мы хотим, чтобы Google фильтровал", — пояснил замглавы ведомства.
Напоминаем, что на этой неделе Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за отказ фильтровать запрещенный контент.
Глава совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в интервью "Правде.Ру" заявил, что будущий закон о "национализации новостных агрегаторов" не доставит неудобства рынку" и будет выполнен и Яндексом, и Google.
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