Премьер-министр РФ, Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление согласно которому ужесточаются правила регистрации в мессенджерах для пользователей, а также правила работы этих программ на территории РФ. Постановление уже опубликовано на официальном портале правовой информации.
Теперь, согласно этому документу, администраторы мессенджеров будут сверять регистрационные данные пользователя, в частности, номер телефона с базами данных мобильного оператора. И если такая сверка покажет, что номер телефона пользователя мессенджера не соответствует его же номеру, как абонента, то такому пользователю откажут в регистрации в мессенджере. На процедуру проверки администраторам сервиса и оператору сотовой связи дается 20 минут.
Более того, постановление предполагает, что все уже зарегистрированные пользователи должны пройти подобную верификацию. В случае несоблюдения новых правил мессенджеры будут закрыты на территории РФ. Постановление вступит в силу через 180 дней со дня подписания, то есть в мае.
"Для общего развития: 5 мая, а именно в эту дату должны будут вступить в силу новые правила работы месседжеров, утвержденные Медведевым, отмечают свой профессиональный праздник шифровальщики. Кто-то, кто готовил закон, очень хорошо умеет в троллинг", — ехидно напоминает автор телеграм-канала "Мышь в овощном".
Глава Роскомнадзора, Александр Жаров прокомментировал новое постановление правительства следующим образом: "Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений. Нынешнее постановление правительства — необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом"…
По данным ряда СМИ, представители одной из сотовых компаний "большой тройки" уже ответили, что такая проверка и в заданные сроки, то есть в течение 20-и минут вполне возможна, и компания готова к соблюдению нового постановления.
Правда, эксперты, аналитики и пользователи социальных сетей выступили в скептическом и даже негативном ключе. Например, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков указал на наличие "лазеек" в новом законе.
К примеру, непонятно, как будет договариваться государство с иностранными мобильными операторами. И, самое главное, с администраторами иностранных программ мгновенных сообщений. Что касается "блокировок" для таких программ, то у Роскомнадзора уже был печальный опыт попыток блокировок Телеграма.
Кстати, в том самом Телеграме авторы многих каналов также выступили с критикой нового правительственного постановления.
Так, автор канала Kotsnews спрашивает: "Дмитрий Анатольевич, у меня вопрос. Мой мобильный номер зарегистрирован на издательский дом "Комсомольская правда". Подозреваю, что практика регистрации номеров на компанию не уникальна. И таких "безликих" номеров по стране тысячи и тысячи. Нам всем теперь придется расстаться с мессенджерами?".
Автор канала "Недоблогер" вообще предрекает массовое закрытие на территории РФ программ обмена сообщениями: "Каким образом данные будут сопоставляться, если в мессенджерах даже не всегда обязателен ввод ФИО и т. п.?
И с чего бы вдруг "организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями" будут предоставляться наши данные от оператора для сопоставления? Особенно если этот "организатор", например, находится не в России?
В общем, через полгода все мессенджеры будут заблокированы. Ну… Кроме, пожалуй, всяких "там-тамов" и прочего… Кажется, мы ещё на шаг приблизились к аналогу "китайского файрвола"".
Авторы канала "Двуглав" видят в данной инициативе и в комментариях по поводу лучшей работы правоохранительных органов попытку "переложить с больной головы на здоровую":
"Совершенствовать программы, направленные на перехват трафика, расшифровку и документирование преступной деятельности, как раз и позволяет эффективно противодействовать и терроризму, и экстремизму, ибо информации — море. Однако зачем? Тяжко.
Наши же бюрократы и решили припахать сотовых операторов. И наплевать им, что операторы не в состоянии расшифровать интернет-трафик и отследить активность конкретных пользователей. И на то, что операторы не занимаются регистрацией пользователей в мессенджерах. Зато мессенджеры, в основном, за бугром и их не достанешь. А операторы — вот они. Вот пусть и шуршат, как хотят.
С таким же успехом можно обязать каждого пользователя передавать копию переписки в органы.
А что? Направил СМС-распечатай и сдай копию куратору. Поговорил — напиши справку, распечатай и сдай куратору. Заодно можно явку с повинной, если что".
Аналогичного мнения придерживается и Сергей Доренко: "Мой сотовый оператор станет разрешать или не разрешать мне пользоваться мессенджером? Как это вообще будет происходить? Я напишу заявление? или как? А если я буду отличником боевой и политической подготовки, дадут пару лишних мессенджеров? А если звонилка и мессенджер внутри ФБ, то как? Или в твиттере есть мессенджер, то можно?
А если офицеры госбезопасности России научили меня мессенджерам, где нет идентификации ни по мылу, ни по номеру? Просто знакомишь два смарта между собой, и они хреначат после этого в паре — такое можно хоть? Не всё тут понятно. А иностранным сим можно? или они должны получать разрешение в посольстве РФ в своей стране? А вот у меня в машине БМВ, как и у всех БМВ на этой планете — симкарта vodafone для навигации — это можно?".
Кстати, вопросом о том, как будут действовать новые правила в отношении иностранных граждан, например, туристов с иностранными сим-картами и с такими же мессенджерами тоже не очень понятно.
"Правительство как бы говорит нам: "Все ваши сообщения мы уже давно читаем, только пока не можем точно определить, кто именно их пишет",- зло добавляют авторы телеграм-канала "Медиатехнолог".
"Кстати, как этот закон будет работать с теми, кто уже был зарегистрирован в мессенджере непонятно, походу скоро будут выводить на площади и досматривать телефоны граждан на наличие незарегистрированных в системе учета мессенджеров и в случае чего — казнить на месте",- доводят они до абсурда новый закон.
"Отжатие толики доходов мессенджеров в пользу операторов связи — договоры, по которым последние оказывают первым услуги по идентификации, явно же будут платными. И снижение конкурентоспособности мессенджеров в отечественной юрисдикции по сравнению с иностранными, которые постановление, надо думать, благополучно проигнорируют, не вляпавшись ни в кормление операторов связи, ни тем более в администрирование требований постановления в целом", — пишут эксперты канала "Адекват".
"Стоит еще заметить, что постановление отнюдь не надуло ветром — это не инициатива правительства, это подзаконка к прошлогодней правке в закон об информации, информтехнологиях и защите информации. Итого просматриваются две лоббистские группы, сработавшие на уровне скорее парламента, чем правительства. Средство — красивые слова про информбезопасность. Цель — одним подкормиться напрямую, другим поджать конкурентов", — отмечают они.
В итоге, многие эксперты и простые пользователи сходятся во мнении, что это постановление невыполнимо с практической точки зрения. Легче действительно сказать, что "нужно заблокировать программы обмена сообщениями".
Но и здесь, как мы видим по опыту Телеграма и попыток его блокировок, есть свои нюансы.
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