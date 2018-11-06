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Источник Правда.Ру

Будет ли работать запрет на анонимное пользование мессенджерами

Наука » Технологии » Интернет

Премьер-министр РФ, Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление согласно которому ужесточаются правила регистрации в мессенджерах для пользователей, а также правила работы этих программ на территории РФ. Постановление уже опубликовано на официальном портале правовой информации.

Будет ли работать запрет на анонимное пользование мессенджерами. 394644.jpeg

Теперь, согласно этому документу, администраторы мессенджеров будут сверять регистрационные данные пользователя, в частности, номер телефона с базами данных мобильного оператора. И если такая сверка покажет, что номер телефона пользователя мессенджера не соответствует его же номеру, как абонента, то такому пользователю откажут в регистрации в мессенджере. На процедуру проверки администраторам сервиса и оператору сотовой связи дается 20 минут.

Более того, постановление предполагает, что все уже зарегистрированные пользователи должны пройти подобную верификацию. В случае несоблюдения новых правил мессенджеры будут закрыты на территории РФ. Постановление вступит в силу через 180 дней со дня подписания, то есть в мае.

"Для общего развития: 5 мая, а именно в эту дату должны будут вступить в силу новые правила работы месседжеров, утвержденные Медведевым, отмечают свой профессиональный праздник шифровальщики. Кто-то, кто готовил закон, очень хорошо умеет в троллинг", — ехидно напоминает автор телеграм-канала "Мышь в овощном".

Глава Роскомнадзора, Александр Жаров прокомментировал новое постановление правительства следующим образом: "Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений. Нынешнее постановление правительства — необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом"…

По данным ряда СМИ, представители одной из сотовых компаний "большой тройки" уже ответили, что такая проверка и в заданные сроки, то есть в течение 20-и минут вполне возможна, и компания готова к соблюдению нового постановления.

Правда, эксперты, аналитики и пользователи социальных сетей выступили в скептическом и даже негативном ключе. Например, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков указал на наличие "лазеек" в новом законе.

К примеру, непонятно, как будет договариваться государство с иностранными мобильными операторами. И, самое главное, с администраторами иностранных программ мгновенных сообщений. Что касается "блокировок" для таких программ, то у Роскомнадзора уже был печальный опыт попыток блокировок Телеграма.

Кстати, в том самом Телеграме авторы многих каналов также выступили с критикой нового правительственного постановления.

Так, автор канала Kotsnews спрашивает: "Дмитрий Анатольевич, у меня вопрос. Мой мобильный номер зарегистрирован на издательский дом "Комсомольская правда". Подозреваю, что практика регистрации номеров на компанию не уникальна. И таких "безликих" номеров по стране тысячи и тысячи. Нам всем теперь придется расстаться с мессенджерами?".

Автор канала "Недоблогер" вообще предрекает массовое закрытие на территории РФ программ обмена сообщениями: "Каким образом данные будут сопоставляться, если в мессенджерах даже не всегда обязателен ввод ФИО и т. п.?

И с чего бы вдруг "организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями" будут предоставляться наши данные от оператора для сопоставления? Особенно если этот "организатор", например, находится не в России?

В общем, через полгода все мессенджеры будут заблокированы. Ну… Кроме, пожалуй, всяких "там-тамов" и прочего… Кажется, мы ещё на шаг приблизились к аналогу "китайского файрвола"".

Авторы канала "Двуглав" видят в данной инициативе и в комментариях по поводу лучшей работы правоохранительных органов попытку "переложить с больной головы на здоровую":

"Совершенствовать программы, направленные на перехват трафика, расшифровку и документирование преступной деятельности, как раз и позволяет эффективно противодействовать и терроризму, и экстремизму, ибо информации — море. Однако зачем? Тяжко.

Наши же бюрократы и решили припахать сотовых операторов. И наплевать им, что операторы не в состоянии расшифровать интернет-трафик и отследить активность конкретных пользователей. И на то, что операторы не занимаются регистрацией пользователей в мессенджерах. Зато мессенджеры, в основном, за бугром и их не достанешь. А операторы — вот они. Вот пусть и шуршат, как хотят.

С таким же успехом можно обязать каждого пользователя передавать копию переписки в органы.

А что? Направил СМС-распечатай и сдай копию куратору. Поговорил — напиши справку, распечатай и сдай куратору. Заодно можно явку с повинной, если что".

Аналогичного мнения придерживается и Сергей Доренко: "Мой сотовый оператор станет разрешать или не разрешать мне пользоваться мессенджером? Как это вообще будет происходить? Я напишу заявление? или как? А если я буду отличником боевой и политической подготовки, дадут пару лишних мессенджеров? А если звонилка и мессенджер внутри ФБ, то как? Или в твиттере есть мессенджер, то можно?

А если офицеры госбезопасности России научили меня мессенджерам, где нет идентификации ни по мылу, ни по номеру? Просто знакомишь два смарта между собой, и они хреначат после этого в паре — такое можно хоть? Не всё тут понятно. А иностранным сим можно? или они должны получать разрешение в посольстве РФ в своей стране? А вот у меня в машине БМВ, как и у всех БМВ на этой планете — симкарта vodafone для навигации — это можно?".

Кстати, вопросом о том, как будут действовать новые правила в отношении иностранных граждан, например, туристов с иностранными сим-картами и с такими же мессенджерами тоже не очень понятно.

"Правительство как бы говорит нам: "Все ваши сообщения мы уже давно читаем, только пока не можем точно определить, кто именно их пишет",- зло добавляют авторы телеграм-канала "Медиатехнолог".

"Кстати, как этот закон будет работать с теми, кто уже был зарегистрирован в мессенджере непонятно, походу скоро будут выводить на площади и досматривать телефоны граждан на наличие незарегистрированных в системе учета мессенджеров и в случае чего — казнить на месте",- доводят они до абсурда новый закон.

"Отжатие толики доходов мессенджеров в пользу операторов связи — договоры, по которым последние оказывают первым услуги по идентификации, явно же будут платными. И снижение конкурентоспособности мессенджеров в отечественной юрисдикции по сравнению с иностранными, которые постановление, надо думать, благополучно проигнорируют, не вляпавшись ни в кормление операторов связи, ни тем более в администрирование требований постановления в целом", — пишут эксперты канала "Адекват".

"Стоит еще заметить, что постановление отнюдь не надуло ветром — это не инициатива правительства, это подзаконка к прошлогодней правке в закон об информации, информтехнологиях и защите информации. Итого просматриваются две лоббистские группы, сработавшие на уровне скорее парламента, чем правительства. Средство — красивые слова про информбезопасность. Цель — одним подкормиться напрямую, другим поджать конкурентов", — отмечают они.

В итоге, многие эксперты и простые пользователи сходятся во мнении, что это постановление невыполнимо с практической точки зрения. Легче действительно сказать, что "нужно заблокировать программы обмена сообщениями".

Но и здесь, как мы видим по опыту Телеграма и попыток его блокировок, есть свои нюансы.

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