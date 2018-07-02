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Российские ученые будут вычислять мошенников по взляду

Наука и техника » Технологии » Интернет

Московские ученые дорабатывают новую биометрическую технологию, предназначенную для аутентификации пользователей мобильных устройств.

Российские ученые будут вычислять мошенников по взляду. 388904.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Данная разработка будет применяться  в банках при удаленной работе с клиентами. Согласно исследованиям,  разные способы подтверждения личности: ввод паролей, отпечатки пальцев, распознавание голоса или лица не дают гарантии безопасности в том случае, если смартфон украден или поражен вирусом.

Новая система аутентификации  будет создана с применением искусственного интеллекта. Как рассказал «Известиям» научный сотрудник лаборатории прикладных исследований Московского физико-технического института (МФТИ) Сергей Тренин, технология направлена на защиту данных при использовании мобильных устройств.

По словам разработчиков, суть метода в том, чтобы определить, что с системой взаимодействует не вредоносный код, а живой человек со своими особенными реакциями.

Фактически, человек должен следить за точкой на экране. С помощью новой программы при попытке снять деньги со счета информация о движении глаз будет передаваться через камеру мобильного устройства в доверенный центр. Это действие будет являться дополнительным фактором аутентификации, который поможет установить, что осуществляется процесс общения с живым человеком.

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Темы банк смартфон аутентификация
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