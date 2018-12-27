"Умные"﻿ гаджеты помогут контролировать здоровье пожилых

Жизнь пожилых россиян в плане контроля над их состоянием здоровья изменится в лучшую сторону благодаря использованию современных технологий в виде "умных" гаджетов, сообщает pora.ru.

Минздрав РФ будет продвигать высокотехнологичные медицинские устройства, созданные с целью наблюдения и фиксации основных показателей здоровья людей преклонного возраста: пульса, артериального давления, уровня глюкозы в крови.

Гаджеты, как считает замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, помогут отслеживать параметры. А затем эти данные легко отправить участковому терапевту, который примет решение о лечении пожилого пациента либо смене тактики терапии, проведении дополнительных обследований и т. д.

Яковлева подчеркнула важность и необходимость обеспечения такими девайсами пожилых людей, особенно в зимнее время, когда они редко выходят из дома.

Создание и выпуск гаджетов станут возможными благодаря нацпроектам здравоохранения, часть которых в виде пилотных уже стартовала в регионах.

Напомним, в настоящее время в России система "медицины пожилого возраста" реформируется. Это делается с целью сохранения долголетия "возрастного" населения в активной фазе, а также увеличения длительности жизни при оказании своевременной и качественной медицинской помощи.

Источник фото: habr.com

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