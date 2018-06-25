В Пентагоне похвастались изобретением треугольного колеса

В Пентагоне разработали новый тип гусеничной ленты, трансформирующейся из треугольной формы в круглую.
Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США в рамках программы GXV-T (Ground X-Vehicle Technologies) продемонстрировало новый тип гусениц.
По данным СМИ, видео армейского автомобиля с новыми колесами показал Task & Purpose.
Ожидается, что данное изобретение повысит проходимость военной техники в труднодоступной местности, поскольку позволит сочетать возможности обычного колеса и гусеничной ленты.
Напомним, ранее министерство обороны США заключило два контракта по 900 миллионов долларов на разработку крылатых ракет нового поколения. Они должны быть способны нести ядерный заряд и преодолевать современные системы ПРО, сообщает Reuters.
Новые ракеты должны заменить те, что сейчас стоят на вооружении. Подрядчиками выступили корпорации Lockheed Martin Corp и Raytheon Co. Каждая компания должна представить собственную концепцию новой ракеты. Новые ракеты авиационного базирования должны быть готовы к 2030 году.
В течение четырех лет две корпорации будут вести параллельную разработку нового поколения раке, после чего Пентагон выберет одного подрядчика, который и будет должен обеспечить их производство. Как планируется, армия США закупит около 1 тыс. ракет нового поколения. Их будущая стоимость оценивается в 10 миллиардов долларов.
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