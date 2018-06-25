Китайские инженеры из Северо-западного политехнического университета в Сиане презентовали дроны, похожие на голубей.
По мнению очевидцев, от настоящих птиц, особенно в небе, их отличить почти невозможно. Разработчики утверждают, что эти устройства призваны служить нуждам исключительно гражданской авиации.
Хотя не исключено, что робоптиц можно использовать для слежки. Как пишет South China Morning Post, технические возможности голубей-дронов впечатляют: они оборудованы мощной камерой, GPS и спутниковой связью.
При этом птицы способны скрываться от военных радаров. Отмечается, что их создали в рамках правительственной программы под кодовым названием "Голубь".
Издание отмечает, что в отделении аэронавтики Северо-западного политехнического университета подтвердили создание таких беспилотников, но уверили, что речь идет о небольшой партии, а не о массовом производстве.
Стоит добавить, что робоптицы уже совершили около двух тысяч тестовых полетов, в том числе на границе с Россией, Монголией и Казахстаном.
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