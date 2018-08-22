Россия создала боевой шлем-невидимку для солдат

Российский солдат скоро получит экипировку и вооружение мимикрирующие под цвет окружающей среды.

На форуме "Армия-2018" впервые представлено маскирующее покрытие для боевой техники и экипировки солдат, которое способно менять свой цвет под цвет окружающей среды. Автор разработки - компания «Ростех», сообщает "Российская газета".

Увидеть покрытие-хамелеон можно в постоянно действующей экспозиции корпорации в парке "Патриот" на примере солдатского шлема, который покрыт специализированным электроуправляемым материалом. В будущем материал сможет отображать динамические изменения интенсивности цвета, имитируя сложные графические изображения, например, колебания листвы при порывах ветра.

«Это может быть и одежда, и оружие, и боевая техника", - гсказал « Российской газете» индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Сергей Абрамов. Покрытие легко наносится на основу, что позволяет осуществлять ремонт покрытия в полевых условиях.

Энергопотребление в непрерывном режиме адаптации не превышает показателей энергосберегающей лампы. Масса покрытия составляет всего несколько сот граммов на квадратный метр.

Как сообщала "Правда.Ру" экипировка "Ратник" уже официально принята на вооружение. Как сообщил на форуме "Армия-2017" генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Дмитрий Семизоров, сейчас стартовали серийные поставки.

Фото:mil.ru

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