Пять фактов, которые любой может найти о вас в Интернете

Пользователи соцсетей с каждым днем все больше понимают, что интернет содержит конфиденциальную информацию о них. И сделать с этим ничего нельзя.

Как сообщает портал Thefreethoughtproject, у правительства США есть личное дело на каждого человека. Эти записи содержат конфиденциальные сведения - место проживания, контактную информацию, имена родственников и партнеров, записи об аресте, и даже превышении скорости.

При этом фактически любой человек может получить к ней доступ. Чаще всего сайты в соцсетях содержат шокирующее количество личной информации практически на всех.

Там содержатся:

Ваше полное имя

Полная история, где вы жили, в том числе прошлых и текущих адресов ( и даже фотографии вашего дома)

Оценка стоимости вашего дома

Ваша дата рождения

Ваш возраст

Ваш астрологический знак

Ваши родственники и соратники

Ваши близкие друзья (включая текущих и бывших бойфрендов)

Контактная информация

При этом в сети можно отследить всю вашу деятельность в интернете и счета. Хотите - верьте, хотите - нет, но личная информация - это всего лишь один раздел отчета о вашей деятельности в интернете.

Сюда включены профили, которые вы сделали на платформах социальных сетей, счета, аккаунты, которые вы создали на сайтах знакомств, и многое другое. Ваши имена пользователей, фотографии и видео могут быть раскрыты в считанные секунды.

Отдельный разговор про судимость. Если вы когда-либо были арестованы, обвинены или осуждены за преступление - эта информация будет частью вашего публичного файла. Любой вид криминальной истории, который у вас может быть, от DUI до серьезных проступков может быть доступен в вашем справочном файле для любого.

Стоит добавить, что некоторые виды профессиональных лицензий, выданных правительством, являются предметом публичного учета. В частности, лицензии FAA и DEA также могут быть включены в справочный отчет.

Только представьте, сколько вашей личной информации может быть размещено в Интернете для других людей. Поэтому имеет смысл озаботиться своей репутацией заранее.