Пользователи соцсетей с каждым днем все больше понимают, что интернет содержит конфиденциальную информацию о них. И сделать с этим ничего нельзя.
Как сообщает портал Thefreethoughtproject, у правительства США есть личное дело на каждого человека. Эти записи содержат конфиденциальные сведения - место проживания, контактную информацию, имена родственников и партнеров, записи об аресте, и даже превышении скорости.
При этом фактически любой человек может получить к ней доступ. Чаще всего сайты в соцсетях содержат шокирующее количество личной информации практически на всех.
Там содержатся:
Ваше полное имя
Полная история, где вы жили, в том числе прошлых и текущих адресов ( и даже фотографии вашего дома)
Оценка стоимости вашего дома
Ваша дата рождения
Ваш возраст
Ваш астрологический знак
Ваши родственники и соратники
Ваши близкие друзья (включая текущих и бывших бойфрендов)
Контактная информация
При этом в сети можно отследить всю вашу деятельность в интернете и счета. Хотите - верьте, хотите - нет, но личная информация - это всего лишь один раздел отчета о вашей деятельности в интернете.
Сюда включены профили, которые вы сделали на платформах социальных сетей, счета, аккаунты, которые вы создали на сайтах знакомств, и многое другое. Ваши имена пользователей, фотографии и видео могут быть раскрыты в считанные секунды.
Отдельный разговор про судимость. Если вы когда-либо были арестованы, обвинены или осуждены за преступление - эта информация будет частью вашего публичного файла. Любой вид криминальной истории, который у вас может быть, от DUI до серьезных проступков может быть доступен в вашем справочном файле для любого.
Стоит добавить, что некоторые виды профессиональных лицензий, выданных правительством, являются предметом публичного учета. В частности, лицензии FAA и DEA также могут быть включены в справочный отчет.
Только представьте, сколько вашей личной информации может быть размещено в Интернете для других людей. Поэтому имеет смысл озаботиться своей репутацией заранее.
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