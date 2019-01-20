В России появится вертолет-гибрид

В России начали разработку новейшего опционально управляемого вертолета, который станет гибридом геликоптера и беспилотного аппарата. Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

По данным источника, необходимый контракт на научно-исследовательскую работу заключили представители конструкторского бюро "Камов", которое входит в холдинг "Вертолёты России". Условия контракта планируют выполнить в течение 10 месяцев.

В техническом задании, предусмотренном НИР разработка требований к перспективной платформе нового воздушного устройства, определение ее тактико-технических параметров и формирование дорожной карты для создания прототипа.

По задумке, гибридом в воздухе могут управлять как дистанционно, в беспилотном режиме, так и непосредственно с помощью пилотов внутри кабины. Для того, чтобы создать все необходимые условия подобных полетов, будет изучена работа экипажей гражданских и военных вертолетов, также воздушных судов МЧС и МВД.

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