В России появится вертолет-гибрид

В России начали разработку новейшего опционально управляемого вертолета, который станет гибридом геликоптера и беспилотного аппарата. Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".
По данным источника, необходимый контракт на научно-исследовательскую работу заключили представители конструкторского бюро "Камов", которое входит в холдинг "Вертолёты России". Условия контракта планируют выполнить в течение 10 месяцев.
В техническом задании, предусмотренном НИР разработка требований к перспективной платформе нового воздушного устройства, определение ее тактико-технических параметров и формирование дорожной карты для создания прототипа.
По задумке, гибридом в воздухе могут управлять как дистанционно, в беспилотном режиме, так и непосредственно с помощью пилотов внутри кабины. Для того, чтобы создать все необходимые условия подобных полетов, будет изучена работа экипажей гражданских и военных вертолетов, также воздушных судов МЧС и МВД.
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