NASA отказывается финансировать строительство космического корабля "Союз"

Разработка и строительство космического корабля "Союз" для полетов на Луну по заказу Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) будет полностью проходить за счет российского финансирования. Данная информация поступила от эксперта в в ракетно-космической отрасли.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о том, что в NASA попросили построить новую версию космического корабля "Союз", в в качестве резервной пилотируемой космической транспортной системы для полетов к Луне. 17 января Дмитрий Рогозин отметил в СМИ, что "Роскосмос" рассчитывает на новые переговорные позиции с НАСА по окололунной станции в связи с началом модернизации корабля "Союз" для полетов к Луне. Однако вскоре стало известно, что финансировать данный проект организация не собирается.
Для возможности совершения полетов к Луне на корабле "Союз" необходимо создать специальный разгонный блок, а также новую теплозащиту, которая защитит "Союз" при возвращении в земную сферу со второй космической скоростью (11,2 километра в секунду). Также специалисты должны создать и установить звездные датчики, испарительные системы, дополнительные двигатели и баллоны с кислородом и приборы ручного управления.
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