Ученые рассказали о проблемах с учебой у младшеклассников из-за мобильных телефонов

Институт экономических и социальных исследований Ирландии опубликовал доклад с результатами исследования успеваемости учеников младших классов. Ученые определили, что дети, которые приобрели мобильный телефон до 9 лет, имеют в дальнейшем проблемы с учебой.

Школьники, получившие мобильный телефон после девяти лет лучше показывают себя в учебе, нежели те, кто получили телефон в более раннем возрасте.

"Телефоны, смартфоны, планшеты и другие устройства настолько прочно вошли в нашу жизнь, что сегодня ими активно пользуются дети. Проблема в том, что навыки использования гаджетов заменяют другие не менее важные навыки, которые дети должны приобретать. Речь идет о письме, чтении, счете и других практических знаниях", - говорится в докладе исследователей.

Ученые сообщили, что наличие у ребенка мобильного телефона негативно влияет на концентрацию ребенка, а также ухудшает его память. Авторы исследования подчеркивают, что изучили успеваемость более 8,5 тысяч школьников. Семьи с более низким уровнем доходом и уровнем образования покупают своим детям мобильные телефоны в более раннем возрасте. В то время, как зажиточные семьи ограничивают доступ своих детей к гаджетам.

"Мобильный телефон - это отличное средство коммуникации. Его удобство не имеет смысла оспаривать. Однако стоит учитывать, что дети используют этот гаджет не по назначению. Это может привести к серьезным последствиям" - подвели итог ученые.

Ранее "Правда.Ру" приводила мнение психологов, которые заявляли, что мобильный телефон может разрушить семью.

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