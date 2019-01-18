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Источник Правда.Ру

В Китае сообщили об особенностях iPhone XI

Наука » Технологии

По некоторым источникам новый iPhone будет превосходит свои прошлые модели за счет усовершенствованного дисплея и увеличенной батареей емкостью 4000 мАч.

В Китае сообщили об особенностях iPhone XI. 397379.jpeg

Инсайдеры из Китая опубликовали в интернете новые данные о новой линейке iPhone XI, которую могут представить уже этой осенью. По информации источника, у гаджетов будут дисплеи с частотой обновления - 120 Гц.

Помимо дисплея у популярных смартфонов версии Max появится новая батарея емкостью 4000 мАч, а функция беспроводной зарядки Qi — позволит заряжать устройство при 7,5 Вт. Не менее волнующей, для фанатов iPhone стала информация о том, что в телефон встроят тройной модуль основной камеры, в которой могут быть встроены широкоугольный, сверхширокоугольный и телеобъектив 3X. Улучшения коснутся и селфи-камеру.

Данные о новой линейке гаджетов пока не подтвердились официальными источниками и представителями компании Apple. Возможно, из-за ожидания фанатами новой модели телефона, в сети появляются различные версии о том, каким он будет в этот раз.

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