Nature: магнитный полюс Земли смещается в Россию

По мнению ученых, северный магнитный полюс Земли движется в сторону России, в Сибирь. Данная информация появилась в журнале Naturе.
Исследователи отметили, что магнитный полюс блуждает непредсказуемо, но, на данный момент, он движется в отклонении от канадской Арктики в сторону Сибири. Поле так быстро меняется, что исследователям придется внести изменения в Магнитную модель, для того, чтобы понизить допустимый предел во избежание ошибок навигации.
По утверждению ученых, географические полюса не совпадают с магнитными из-за наличия угла между ними. Именно он постоянно меняется и оказывает значимое влияние на ряд военных систем, электронику, работу GPS и ГЛОНАСС.
Возникшая проблема связана как с движением полюса, так и с внутренними изменениями планеты Земля. Жидкость, находящаяся внутри ядра Земли, является генератором большой части магнитного поля, которое способно меняться по мере изменения глубинных потоков. Так еще в 2016 году магнитное поле сдвинулось под севером Южной Америки и восточной частью Тихого океана. Данные перемены были зафиксированы спутниками.
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