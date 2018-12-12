ТВ выдало человека за робота на "путинском" форуме

На организованном по указанию президента России форуме профориентации "ПроеКТОриЯ" случился скандал с роботом, показанным под видом самой современной научной разработки.

Как сообщила "Россия-24", на сцене форума участвующим в мероприятии подросткам и их учителям показали якобы сверхсовременнного российского робота, который умеет не только двигаться лучше роботов Boston Dynamics, но и танцевать, и считать. Однако, в соцсетях выяснили, что это не робот - это ростовая кукла, в которой сидит человек-аниматор и которую можно заказать на праздник или корпоратив для развлечения гостей.

Напомним, что россиянам и участникам форума показали нечто похожее на андроида из самых современных фильмов Голливуда - правда, стоит отметить, что организаторы форума не говорили, что это "робот".

"Робот" говорил окружающим металлическим голосом, что он "хорошо знает математику" и "мечтает научиться рисовать и писать музыку". Дальше в эфире "России-24" была демонстрация танца.

При этом сюжет о том, насколько крут новый российский робот, показанный "Россией-24" под соусом "вдруг после этого молодежь решит посвятить себя робототехнике" был удален с сайта телеканала - стоило соцсетям начать высмеивать "супер-разработку". Однако, пользователи проекта Tjournal успели сделать скриншот из федерального эфира.

Они же выяснили, что вместо робота был показан костюм под названием "Робот Алеша" - который легко можно найти и заказать в сети.

"Продавцы этой ростовой куклы заявляют, что «дизайн и техническое исполнение костюма создают почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот",- ехидничают СМИ.

"Еще Чемпионат мира по футболу их стараниями выиграем, увидите",- смеется журналист Плющев, вспоминая байку о якобы показанном по ТВ КНДР сюжете о выигрыше северокорейской сборной чемпионата по футболу.

"Такой-то стыд! На путинском форуме такая лажа! Интересно, в остальных роботах, показанных Путину и демонстрируемых на выставках тоже люди сидят?",- пишут в соцсетях.

"Пока жалкие японцы и Бостон Дайнамикс клепают свои бездушные железки, в Ярославле представили первого киборга с душой. Натурально, ибо это настоящий сплав человеческого разума и холодной точности машины!",- шутят в Телеграм.

Также пользователи сосцсетей напоминают, что президенту Путину уже показывали "современных российских роботов".

"Сотрудники ОАО «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» показали Путину боевого робота-аватара в действии. А еще главкому был показан замечательный робот "Федор", умеющий стрелять с двух рук, но не умеющий в технику безопасности при стрельбе",- напомнили они.

Добавим, что Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» организован для того, чтобы школьники могли "сформировать образ своего будущего" и "выбрать профессию".

"На форум должен приехать президент. Надеемся, что куклу под видом "супер-современного робота" ему показывать не будут",- заключают эксперты.