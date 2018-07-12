Apple решили выпустить "убийцу iPhone X"

Компания Apple намерена закончить выпуск iphone X и iphone SE. На смену гаджетам придут новые флагманы: iPhone 9, iPhone 11 и iPhone 11 Plus. Об этом сообщает "РИА Новости".
Когда новые телефоны будут запущены в производство, в реализации iPhone X не будет смысла, так как гаджет станет лишь очередным конкурентом для основных продуктов компании.
Также в линейке будет представлен iPhone 9, а нишу бюджетных устройств займут iPhone 7 и 8. Поэтому надобность отпадет и дешевом iPhone SE.
Выпустят 91 миллион экземпляров последних трех моделей уже в этом году. На первую половину следующего запланировано производство 92 миллионов телефонов.
Ранее "Правда.Ру" писала, по СМИ прокатился ажиотажный слух: iPhone X подешевел для россиян почти на 25% по сравнению со стартовой ценой (на момент поступления в продажу в ноябре). В минимальной конфигурации его якобы можно купить за 62 тысячи рублей (по сравнению с изначальными 80 тысячами), а с 265 Гб на борту - за 70 тысяч рублей вместо 92 тысяч. На сайте производителя - компании Apple - цены при этом не изменились, то есть речь идет об изменениях исключительно на российском рынке.
По словам директора по связям с общественностью Ассоциации производителей электробытовой и компьютерной техники Антона Гуськова, это не более чем слухи - из того разряда, что президент США Дональд Трамп так любит называть "фейковыми новостями".
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Об этом свидетельствуют результаты анализов крови, а также рентгеновское обследование.
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