Apple решили выпустить "убийцу iPhone X"

Компания Apple намерена закончить выпуск iphone X и iphone SE. На смену гаджетам придут новые флагманы: iPhone 9, iPhone 11 и iPhone 11 Plus. Об этом сообщает "РИА Новости".

Когда новые телефоны будут запущены в производство, в реализации iPhone X не будет смысла, так как гаджет станет лишь очередным конкурентом для основных продуктов компании.

Также в линейке будет представлен iPhone 9, а нишу бюджетных устройств займут iPhone 7 и 8. Поэтому надобность отпадет и дешевом iPhone SE.

Выпустят 91 миллион экземпляров последних трех моделей уже в этом году. На первую половину следующего запланировано производство 92 миллионов телефонов.

Ранее "Правда.Ру" писала, по СМИ прокатился ажиотажный слух: iPhone X подешевел для россиян почти на 25% по сравнению со стартовой ценой (на момент поступления в продажу в ноябре). В минимальной конфигурации его якобы можно купить за 62 тысячи рублей (по сравнению с изначальными 80 тысячами), а с 265 Гб на борту - за 70 тысяч рублей вместо 92 тысяч. На сайте производителя - компании Apple - цены при этом не изменились, то есть речь идет об изменениях исключительно на российском рынке.

По словам директора по связям с общественностью Ассоциации производителей электробытовой и компьютерной техники Антона Гуськова, это не более чем слухи - из того разряда, что президент США Дональд Трамп так любит называть "фейковыми новостями".