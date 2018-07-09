Дешевые смартфоны на Android оказались шпионами

На дешевые телефоны, работающие на платформе Android, заранее устанавливают приложения, которые шпионят за пользователями. Устройства распространяют в развивающихся странах. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Фото: Fotodom.ru

Программы-шпионы специалисты по кибербезопасности обнаружили на смартфонах сингапурской компании Singtech в Мьянме и Камбодже. Работу приложений также заметили в Китае, Индии и Бразилии.

Они собирают данные о модели телефона и запросах пользователя, затем передают их в рекламные компании, а те в свою очередь забрасывают человека спамом, основанным на его предпочтениях. Приложения хранят информацию об IMEI, MAC-адресах и местоположении хозяина смартфона.

Данные отправлялись в рекламные фирмы GMobi из Сингапура, Adups из Китая, MoMagic из Индии. Глава компании GMobi Пол Ву заявил, что закон о сборе персональных данных не нарушается, и приложения якобы нужны для того, чтобы пользователи могли бесплатно получать обновления ПО. По этой причине производители позволяют устанавливать программы-шпионы. С этим заявлением Ву согласились представители Adups и MoMagic.

При этом компании Huawei и Xiaomi, указанные в качестве партнеров GMobi, отрицают сотрудничество с фирмой.