В России появится космический самолет Ту-234

В России стартовали летные испытания космического самолета Ту-234 "Сергей Королев".

Как сообщает Центр анализа стратегий и технологий, первый усовершенствованный для испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина самолет Ту-204-300 поднялся в воздух.

Сообщается, что представители ЦПК заключили в конце 2014-го года контракт на приобретение двух воздушных судов Ту-204-300, которые некогда принадлежали бывшей авиакомпании "Владивосток Авиа".

После этого самолеты были направлены в ульяновское предприятие "Авиастар-СП" на модернизацию. По замыслу инженеров, главная задача заключалась в том, чтобы создать авиалайнеры, которые смогут осуществлять беспосадочные полеты с космодрома "Восточный" в столицу и обратно, при этом с комфортом для сотрудников и космонавтов.

Отметим, что второй модернизированный самолет "Юрий Гагарин" вышел на финальную стадию модернизации в марте прошлого года, когда ульяновские специалисты выкатили Ту-204-300 на предприятии.

Стоит добавить, что Ту-204-300, которые первоначально назывались Ту-234, предлагают комфортные условия для пассажиров - в салоне можно будет обнаружить 52 пассажирских места.