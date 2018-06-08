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В России появится космический самолет Ту-234

Наука и техника » Технологии

В России стартовали летные испытания космического самолета Ту-234 "Сергей Королев". 

В России появится космический самолет Ту-234. 387858.jpeg

Как сообщает Центр анализа стратегий и технологий, первый усовершенствованный для испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина самолет Ту-204-300 поднялся в воздух. 

Сообщается, что представители ЦПК заключили в конце 2014-го года контракт на приобретение двух воздушных судов Ту-204-300, которые некогда принадлежали бывшей авиакомпании  "Владивосток Авиа".

После этого самолеты были направлены в ульяновское предприятие "Авиастар-СП" на модернизацию. По замыслу инженеров, главная задача заключалась в том, чтобы создать авиалайнеры, которые смогут осуществлять беспосадочные полеты с космодрома "Восточный" в столицу и обратно, при этом с комфортом для сотрудников и космонавтов.

Отметим, что второй модернизированный самолет "Юрий Гагарин" вышел на финальную стадию модернизации в марте прошлого года, когда ульяновские специалисты выкатили Ту-204-300 на предприятии.

Стоит добавить, что Ту-204-300, которые первоначально назывались Ту-234, предлагают комфортные условия для пассажиров - в салоне можно будет обнаружить 52 пассажирских места. 

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Темы cамолет модернизация
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