"Мрию" забрал Китай, "Русланы" заберет Россия

Российские специалисты не исключают возобновления производства тяжёлого дальнего транспортного самолёта Ан-124, разработанного в ОКБ им. О.К. Антонова.

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По словам члена Комиссии при Президенте РФ по вопросам развития авиации общего назначения Юрия Сытника, в России, скорее всего, самолет пойдет в производство под новым брендом после модернизации.

Сытник отметил, что по международным соглашениям новый производитель должен сохранить марку, если в самолет не вносятся существенные изменения. Но в новом самолете предлагается заменить авионику, конструкцию шасси, а также заменить у воздушного судна двигатели.

Окончательного решения по вопросу пока нет. Отметим, что представители "ОКБ Антонов" уже подавали жалобу в (ICAO). Концерн указывал, что российская сторона не пользуется услугами фирмы-разработчика транспортных самолетов при продлении ресурса Ан-24, Ан-26, Ан-74 и Ан-124-100 "Руслан".

Напомним, в свое время, несмотря на обещания Порошенко "возродить производство самолетов "Мрия", и сам супертяжелый лайнер, и вся проектная документация на него была куплена Китаем.

По данным Политонлайн, китайский АН-225 уже будет выпущен в первой половине 2019 года - при том, что АН-225 "Мрия" является самым тяжёлым грузоподъёмным самолётом, когда-либо поднимавшимся в воздух. Он был создан как уникальная авиационно-транспортная система для "Бурана" и существовал в одном экземпляре.

Разумеется, после разрыва отношений с Россией украинский авиаконцерн "Антонов" пытался наладить сотрудничество то с Китаем, то с Западом. Создание новой "Мрии" с учетом прежних наработок может обойтись в 3-4 миллиарда долларов, но межгосударственный проект должен реализовываться на Украине",- заявлял тогда первый вице-президент компании «Антонов» Александр Коцюба.

"Украина, получив деньги, потеряла все свои наработки и оказалась в лучшем случае в роли вспомогательного партнера, который и так должен деньги за кукурузу и от урожая которого КНР уже отказалась",- пишут блогеры.