Известный во всем мире робот, киборг-гиноид София не нашла ответа на вопрос, кто является президентом Казахстана.
Как сообщает Sputnik Казахстан, София сначала переспросила, а затем ушла от прямого ответа, так как не нашла его. "Можно ли конкретней?" - сказала София, когда ее спросили про главу государства в первый раз.
В итоге она предположила, что президентом Казахстана является "какая-то знаменитость". Как пишет РИА Новости, основатель венчурного китайского криптофонда AngelVest Дэвид Чен объяснил, что София отвечает на вопросы при помощи интернета.
По его словам, "заминки могут быть из-за проблем с доступом к сети". Напомним, во вторник София выступила на форуме мэров городов стран Шелкового пути, а затем пообщалась со школьниками.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что в Давосе робот София сгорел в полном смысле слова после вопроса об украинской коррупции. Инцидент произошел в Украинском доме, об этом в свом "фейсбуке" написала депутат Верховной рады Алена Шкрум.
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