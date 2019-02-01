В России создают ракету с двигателем, который поставляют в США

1 февраля стало известно о разработке новой ракеты-носителя космического назначения "Союз-7". На данный момент разработка находится на стадии эскизного проектирования в ракетно-космическом центре "Прогресс" (входит в "Роскосмос").
По информации источника в ракетно-космической отрасли, "Союз-7" станет главным носителем тяжелого комплекса "Енисей". По бокам "Союза-7" будут расположены шесть носителей "Союз-5". Примечательно то, что при производстве "Союза-7" будет использован двигатель РД-180, который поставляется в Соединенные Штаты.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании ракеты-носителя "Союз-7" в начале 2018 года. Комплекс "Енисей" должен стать основным космическим носителем в рамках российской программы освоения Луны. Первый пуск "Союза-7" намечен на 2028 год. Также в рамках программы создания комплекса "Енисей" планируется построить специальную пусковую площадку.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о критике премьер-министра России Дмитрия Медведева в адрес госкорпорации "Роскосмос". Глава правительства призвал ракетно-космическую отрасль России "меньше говорить и больше делать".
Фото: Роскосмос
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