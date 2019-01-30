Группа ученых создала модель взрыва самой большой бомбы

С помощью компьютерных технологий группа ученых смогла создать модель взрыва "Царь-бомбы" в открытом космосе. Как оказалось, пострадать от взрывной волны могут только спутники.

Специалисты выяснили, что на человечестве данный удар практически не отразится. Инженеры объяснили, что самое худшее, что грозит людям при взрыве в космосе, это временное отключение сотовой связи.

Напомним, что "Царь-бомба" - это термоядерная авиационная бомба, которую разработали еще в СССР в 1954–1961 годах группой физиков-ядерщиков под руководством академика Академии наук СССР И. В. Курчатова. "Царь-бомба" стала результатом лихорадочной попытки ученых СССР создать самое мощное ядерное оружие в мире. Энергию "Царь-бомбы" оценивают в 57 мегатонн, или 57 миллионов тонн тротилового эквивалента. Это в 1500 раз больше, чем высвободили обе бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, и в 10 раз мощнее всех боеприпасов, израсходованных во время Второй мировой войны.

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