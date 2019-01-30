"Фрегат" со спутниками мог взорваться из-за трещины

В конструкции разгонного блока "Фрегат", который должен вывести на орбиту несколько первых тестовых спутников британской системы OneWeb, нашли трещину. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Нарушение герметичности магистрали подачи гелия было обнаружено при проверке в сварном шве конструкции. В данном случае гелий используют для вытеснения топлива при работе двигателей. Среди основных причин, появления отверстия во "Фрегате" является длительная транспортировка "разгонника" на космодром во французской Гвиане.

По информации источников, возможно, "Фрегат" будет отправлен обратно в Россию для устранения неполадок, а это значит, что запуск спутников с космодрома Куру во Французской Гвиане, запланированный на 20 февраля, придется перенести.

Вместо конструкции с неполадками можно использовать запасной разгонный блок, который предназначен для запуска британских спутников группировки O3b. Однако он не имеет видеокамер, предназначенных для контроля отделения спутников при выведении.

На данный момент специалисты НПО им. Лавочкина на космодроме Куру уже работают над устранением выявленного дефекта. К концу недели эксперты должны определиться с видами работ, которые нужно провести на "Фрегате".

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