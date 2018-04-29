Россия тестирует макет нового космического корабля "Федерация"

В Подмосковье проходят испытания макета нового космического пилотируемого корабля "Федерация". Тестирование проходит в аэродинамических трубах в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского, сообщает ТАСС.

Сотрудники института должны изучить распределение давления и тепла на поверхности корабля при движении в атмосфере. Также исследуются поведение и управляемость аппарата в воздухе при отстреливании головного блока от ракеты в случае аварии на старте или во время выведения.

"Федерация" должна сменить корабль "Союз", который не предназначен для многоразового использования в отличие от нового корабля. Аппарат сможет брать на борт до шести членов экипажа, а также до 500 кг груза. В грузовом варианте корабль сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 2 т грузов.

"Федерация" будет устанавливаться на ракету-носитель в открытом виде, чем также отличается от "Союза". Поверхность носовой части корабля будет выполнять функцию головного обтекателя. Первый его полет запланирован на 2022 год.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что названы сроки строительства первого космического корабля "Федерация". Он будет готов в 2021 году. Тогда же планируется первый беспилотный запуск корабля. Через два года он отправится в полет уже с экипажем.

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