Красиво, но страшно: опубликовано фото гигантского урагана на Юпитере

NASA опубликовало фото гигантского урагана на Юпитере. Фото сделано космической станцией "Юнона" во время сближения с планетой 1 апреля, сообщается на сайте агентства.

Фото: nasa.gov

Изображение состоит из трех отдельных снимков, которые были сделаны на расстоянии от 25 до 49 тысяч километров.

Большое красное пятно — это и есть ураган на Юпитере шириной 16 тысяч километров, который наблюдается с 1830 года.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что NASA опубликовало снимки поверхности Юпитера, которые снял зонд Juno, спустившись еще ближе к планете. Изображения были получены во время десятого облета.

Зонд с каждым разом становится все ближе к Юпитеру, снимки — все интереснее и детальнее. Сейчас Juno приблизился к верхним облакам гиганта на рекордные 3500 километров. Орбита его сориентирована наиболее удобно для наблюдателей Земли, поэтому, ученые могут получать данные с зонда в ускоренном режиме.

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